Der Flügelstürmer, der die Saison beim KHL-Verein Nowosibirsk begann, soll für Konkurrenz auf den Ausländerpositionen sorgen. In der Schweiz ist der siebenfache Internationale kein Unbekannter; mit Jekaterinburg hatte er Ende 2015 am Spengler Cup teilgenommen und war dabei im Halbfinal mit 0:3 an Lugano gescheitert.

Vor seinem Engagement in Russland hatte Elo in der höchsten finnischen Liga für Lukko Rauma und Ässat Pori 275 Partien bestritten und dabei 68 Tore und 41 Assists beigesteuert.