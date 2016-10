Roman Wick entschied mit seinem Treffer in der 3. Minute der Verlängerung den Spitzenkampf der Runde in Biel zugunsten der ZSC Lions, nachdem die Zürcher in der regulären Spielzeit einen 1:3-Rückstand aufgeholt hatten. Die Lions rehabilitierten sich damit für den schwachen Auftritt am Freitag gegen Ambri-Piotta.

Zum ersten Saisonsieg im zehnten Saisonspiel kamen die SCL Tigers. Die Emmentaler bezwangen auswärts den EHC Kloten 5:3. Die Klotener verpassten mit der Niederlage den Sprung an die Tabellenspitze.

Eine späte Wende gelang dem HC Davos beim 4:3 in in Ambri. Bis zur 54. Minute lagen die Bündner mit 1:3 im Rückstand, ehe Gregory Sciaroni, Enzo Corvi und Mauro Jörg innerhalb von 130 Sekunden die Partie drehten.

Fribourg-Gottéron kommt auch unter dem neuen Coach Larry Huras nicht auf Touren. Beim 2:4 in Zug kassierten die Freiburger die sechste Niederlage in Serie. Bei Fribourg fehlte Andrej Bykow, nachdem ihn Huras auf die Tribüne verbannt hatte.

Lugano setzte sich in der Neuauflage des Playoff-Finals gegen Bern 4:3 nach Verlängerung durch. Der Schwede Patrik Zackrisson erzielte nach 62:04 mit seinem ersten Saisontor den Siegtreffer. Genève-Servette gewann das Léman-Derby gegen Lausanne-Sport 5:3.

Resultate: Ambri-Piotta - Davos 3:4 (2:0, 0:1, 1:3). Biel - ZSC Lions 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) n.V. Genève-Servette - Lausanne 5:3 (2:0, 1:2, 2:1). Kloten - SCL Tigers 3:5 (0:1, 1:2, 2:2). Lugano - Bern 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) n.V. Zug - Fribourg-Gottéron 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

Rangliste: 1. ZSC Lions 11/21 (28:21). 2. Lausanne 10/20 (33:22). 3. Zug 10/19 (31:30). 4. Biel 10/19 (36:21). 5. Kloten 10/18 (33:30). 6. Genève-Servette 10/18 (30:26). 7. Bern 10/16 (30:29). 8. Davos 10/15 (30:32). 9. Lugano 10/15 (32:33). 10. Ambri-Piotta 11/10 (26:35). 11. Fribourg-Gottéron 10/7 (22:35). 12. SCL Tigers 10/5 (21:38).