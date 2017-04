Nachdem Damien Riat die Schweiz in der 17. Minute im Powerplay in Führung gebracht hatte, drehte Frankreich im zweiten Abschnitt die Partie mit zwei Toren. Chris Baltisberger glich nach nur zehn Sekunden des letzten Drittels zum 2:2 aus. In der Verlängerung dauerte es nur 27 Sekunden, ehe Stéphane da Costa die Franzosen zum Sieg schoss.

Den ersten Vergleich am Samstag in Amiens hatten die Schweizer noch 4:3 gewonnen. Für das Nationalteam geht es kommende Woche mit zwei Länderspielen in der Slowakei weiter. In der zweiten Vorbereitungswoche dürften dann auch die Spieler der NLA-Halbfinalisten Davos und Lugano mit dabei sein.

Telegramm:

Frankreich - Schweiz 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) n.V.

Cergy. - 1652 Zuschauer. - SR Bergamelli/Bliek (FRA), Furet/Barcelo (FRA). - Tore: 17. Riat (Herzog, Almond/Ausschluss Stéphane da Costa) 0:1. 27. Trabichet (Teddy da Costa) 1:1. 33. Fleury (Valier, Stéphane da Costa) 2:1. 41. (40:10) Chris Baltisberger (Geering) 2:2. 61. (60:27) Stéphane da Costa (Fleury) 3:2. - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Frankreich, 6mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Frankreich: Hardy; Hecquefeuille, Janil; Manavian, Trabichet; Moisand, Dusseau; Leclerc; Valier, Stéphane da Costa, Fleury; Maia, Teddy da Costa, Lacroix; Douay, Claireaux, Gutierrez; Kara, Besch, Ville.

Schweiz: Flüeler; Sutter, Geering; Loeffel, Marti; Phil Baltisberger, Genazzi; Frick; Chris Baltisberger, Almond, Herzog; Praplan, Romy, Suter; Riat, Schäppi, Bieber; Schmutz, Froidevaux, Herren.

Bemerkungen: Frankreich ohne Huet (verletzt) und Meunier (geschont), Schweiz ohne Hiller, Brunner, Haas, Hollenstein (alle geschont) und Schlegel (Ersatztorhüter). - Schüsse: Frankreich 33 (14-12-6-1); Schweiz 24 (8-9-7-0). - Powerplay-Ausbeute: Frankreich 3/0; Schweiz 4/1.