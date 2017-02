Der 26-jährige Kanada-Schweizer, ausgestattet mit einer B-Lizenz bis Saisonende, spielte in der Qualifikation beim EHC Visp in der NLB. Bei den Wallisern kam Thibaudeau in 47 Spielen zum Einsatz und erzielte 25 Skorerpunkte (18 Tore/7 Assists).

Auch Fribourg-Gottéron hat sich für die am Samstag beginnende Platzierungsrunde und die drohende Playout-Serie (best of 7) im Sturm verstärkt. Von Martigny Red Ice stösst Tristan Vauclair mittels B-Lizenz zu den Freiburgern. Der 32-Jährige war nach fünf Jahren bei Gottéron auf diese Saison hin zu den Wallisern gewechselt und erzielte in 42 NLB-Spielen je acht Tore und Assists.