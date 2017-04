Der SC Langenthal ist zum zweiten Mal nach 2012 NLB-Meister. Die Frage ist nun: eine gute oder eine schlechte Nachricht für Ambri? Es ist keine gute Neuigkeit für den Playout-Verlierer. Die Langenthaler beeindruckten in diesem 7. Finalspiel gegen die Lakers mit ihrer Wucht, ihrer Leidenschaft und viel Selbstvertrauen.

Sie steckten einen frühen 0:1-Rückstand weg, gaben im Schlussdrittel eine 3:1 und eine 4:2-Führung preis und gewannen das dramatischste Spiel der Klubgeschichte 79 Sekunden vor Schluss doch noch mit 5:4. Ambris grosse Hoffnung ist nun Langenthals Lottergoalie Marco Mathis.

Diesmal ist in der Liga-Qualifikation alles anders

2012 war die Liga-Qualifikation gegen Ambri bloss eine Ehrenrunde. Weil Langenthal keine Aufstiegsambitionen hatte. Nun ist die Lage anders. Die Kernaktionäre des Unternehmens haben die Finanzierung eines NLA-Abenteuers zugesichert.

Notwendig sind betriebsfremde Zuschüsse von rund zwei Millionen. Mit der erstmaligen Promotion in die höchste Liga versprechen sich die Berner eine Dynamisierung des Stadion-Neubauprojektes.

Das Risiko eines Aufstiegs ist gering

Das Risiko eines Aufstieges ist gering: Wenn alle die Nerven behalten, steht der Klub im schlimmsten Fall in einem Jahr wieder am gleichen Ort: in der Liga-Qualifikation. Von der Liga hat der SC Langenthal bereits eine provisorische Bewilligung für den Spielbetrieb in der NLA mit Auflagen – das ist ja die Voraussetzung, um überhaupt die Liga-Qualifikation spielen zu dürfen.