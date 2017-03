Zu dieser Übereinkunft seien der Verwaltungsrat und der Sportchef gelangt, teilte der NLB-Klub mit.

Der 63-jährige Kölliker war bei Olten auch deshalb umstritten, weil er mit Geschäftsführer Peter Rötheli verwandt ist, der ihn einst ins Amt geholt hat. Mit dem im Januar entlassenen Maurizio Mansi hatte Kölliker zudem einen Trainer angestellt, mit dem er befreundet ist.

Vor seinem Engagement in Olten hatte der ehemalige deutsche Nationaltrainer in Langnau gewirkt, zunächst als Sportchef und später als Interimstrainer (November 2012 bis zum Abstieg in die NLB im April 2013).