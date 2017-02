Minnesota führt in der Western Conference die Tabelle weiter mit fünf und mehr Punkten Vorsprung souverän an. Jason Zucker erzielte in Calgary das einzige Tor. Bis zur 47. Minute lagen die Wild nur 1:2 zurück, erst im Finish zog Calgary entscheidend davon.

Die Washington Capitals bleiben nach dem 5:3 gegen die Boston Bruins in der National Hockey League das Team mit den meisten Punkten. Die Mannschaft aus der Hauptstadt um Captain Alexander Owetschkin führt die Liga mit 74 Punkten an, das sind drei mehr, als Minnesota geholt hat.