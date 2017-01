Zwar verlor Hischier mit seiner Mannschaft 5:7, der Walliser verzeichnete jedoch ein Tor und zwei Assists. Als Belohnung wurde er zum besten Spieler der Partie gewählt. Der 18-jährige Center führte das "Team Orr" als Captain an. Auf seinem Trikot stand allerdings peinlicherweise Hischer.

Hischier wird im kommenden Juni im NHL-Draft in Chicago mit grosser Wahrscheinlichkeit so hoch wie noch kein Schweizer zuvor berücksichtigt - Nino Niederreiter wurde 2010 als Nummer 5 gezogen. Es wird ihm gar zugetraut, die Nummer 1 zu sein. Im aktuellen Draft-Ranking ist einzig der kanadische Center Patrick Nolan höher eingestuft. Nolan führte in Québec das "Team Cherry" an und kam dabei auf zwei Assists.

Hischier hatte bereits an der letzten U20-WM mit vier Toren und drei Assists in fünf Partien brilliert. In der Juniorenliga QMJHL hat er nach 40 Spielen für die Halifax Mooseheads 33 Tore und 35 Assists auf dem Konto.