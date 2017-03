Die Los Angeles Kings und die Vancouver Canucks (mit den beiden Schweizern Sven Bärtschi und Luca Sbisa unter Vertrag) werden im Hinblick auf die kommende Saison erstmals zwei Vorbereitungsspiele in China ausgetragen. Die beiden Partien finden am 21. September in Schanghai und zwei Tage später in Peking statt.

Vor einer Woche wurde bekannt, dass die Ottawa Senators und die Colorado Avalanche im November zwei Pflichtspiele der neuen NHL-Saison in Stockholm absolvieren werden.