Dank dem 5:2-Erfolg in Ohio kletterte Toronto auf Kosten der Boston Bruins auf Platz 3 in der Atlantic Division. Matthews gelang in der 11. Minute im Powerplay das wichtige 2:0. Es war bereits das 33. Saisontor für den Nummer-1-Draft und früheren ZSC-Stürmer.

Toronto und Auston Matthews haben zwei Möglichkeiten, sich für die Playoffs zu qualifizieren: Entweder verteidigen die Maple Leafs gegen Boston ihren 3. Rang in der Atlantic Division, oder falls dies nicht gelingt, können sie sich mit der zweiten Playoff-Wildcard in der Eastern Conference für die K.o.-Runde empfehlen.

Die erste Playoff-Wildcard ist für die New York Rangers "reserviert", die hinter den bereits qualifizierten Washington Capitals, Pittsburgh Penguins und Columbus Blue Jackets den 4. Rang in der Metropolitan Division belegen. Weiterer Anwärter auf eine Wildcard sind die New York Islanders - derzeit drei Punkte hinter Toronto klassiert.