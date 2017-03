Lapierre hatte ZSC-Stürmer Patrick Thoresen im dritten Playoff-Halbfinalspiel gegen den Kopf gecheckt, kam aber mit einer Sperre von nur einem Spiel davon. Die ZSC Lions legten gegen diesen Entscheid Einsprache ein.

Nun verlangt Lugano in einem Ablehnungsbegehren, dass für die Neubeurteilung ein anderer Einzelrichter eingesetzt und das Verfahren bis dahin eingestellt wird. Stancescu ist für die Bianconeri deshalb nicht tragbar, weil er zusammen mit ZSC-Stürmer Roman Wick im Verwaltungsrat der Firma "BrauerGastro AG" sitzt. Deshalb gebe es einen Interessenkonflikt, erklärte Luca Righetti, der Medienchef des HC Lugano und gelernter Jurist ist, gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Auch Krüger ist für die Tessiner wegen der Nähe zu Stancescu "in dieser Situation nicht mehr tragbar". Es sei eine Frage der Glaubwürdigkeit der beiden, so Righetti.

Mit der einen Spielsperre gegen ZSC-Verteidiger Severin Blindenbacher sind die Luganesi zwar nicht einverstanden, da sie in diesem Verfahren jedoch keine Partei sind, können sie nichts unternehmen.