Der frühere HCD-Stürmer Dario Bürgler entschied die Partie für den Playoff-Finalisten der letzten Saison im Schlussdrittel in Überzahl (48.). Es war das 23. Powerplay-Tor für die Tessiner in der laufenden Saison, die in dieser Rubrik die Nummer 4 der NLA sind. Goalie Elvis Merzlikins stoppte 25 Schüsse auf dem Weg zu seinem zweiten NLA-Saison-Shutout. Damit steuerte der Lette Entscheidendes zum ersten Sieg von Lugano beim HCD seit knapp zwei Jahren bei.

Beide Teams neutralisierten sich lange Zeit mit einer auf dosiertem Risiko ausgerichteten Spielweise. Keine Mannschaft wollte im "Sechspunkte-Spiel" knapp oberhalb des Playoff-Trennstrichs den Kürzeren ziehen.

Gregory Hofmann, in der letzten Saison noch im Dress des HCD, traf in der zweiten sowie in der vorletzten Minute den Pfosten. Dazwischen endeten auch drei Abschlüsse der Gastgeber an der Torumrandung.

Beim HC Davos sass Captain Andres Ambühl seine zweite und letzte Spielsperre ab. Am Sonntag beim Klassiker gegen die ZSC Lions wird der Internationale wieder für die Bündner stürmen.

Davos - Lugano 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

5657 Zuschauer. - SR Koch/Wehrli, Borga/Kaderli. - Tor: 48. Bürgler (Klasen, Fazzini/Ausschluss Walser) 0:1. - Strafen: je 4mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Lindgren; Klasen.

Davos: Senn; Du Bois, Rahimi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Jung, Kindschi; Sciaroni, Walser, Dino Wieser; Marc Wieser, Lindgren, Eggenberger; Simion, Kousal, Ruutu; Portmann, Corvi, Egli.

Lugano: Merzlikins; Chiesa, Furrer; Hirschi, Julien Vauclair; Sartori, Wilson; Ronchetti; Walker, Sannitz, Bertaggia; Fazzini, Martensson, Klasen; Bürgler, Zackrisson, Hofmann; Morini, Gardner, Reuille.

Bemerkungen: Davos ohne Kessler, Axelsson, Jörg, Aeschlimann und Rampazzo (alle verletzt) sowie Ambühl (gesperrt), Lugano ohne Ulmer, Brunner und Kparghai (alle verletzt) sowie Sondell und Lapierre (überzählige Ausländer). - 43. Julien Vauclair verletzt ausgeschieden. - Pfosten: 2. Hofmann, 25. Simion, 35. Sciaroni, 44. Corvi, 59. Hofmann. - Timeouts: 48. Davos, 59:34 Lugano. - Davos ab 59:24 ohne Torhüter.