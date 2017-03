In Bern steht es nach dem ersten Drittel 1:1. Das Schiedsrichter-Quartett macht beim 1:0 der Berner keine Bella Figura. Die Aktion von SCB-Stürmer Lasch vor Biels Hiller könnte man auch als Torhüter-Behinderung sanktionieren. Doch sie entgeht den Schiedsrichtern. Erst nach Intervention der Bieler schauen sich Stricker und Vinnerborg die Video-Sequenzen an. Und geben das Tor trotzdem, weil die Behinderung nur marginal gewesen sei, so Vinnerborg.

Doch in der engen Schiri-Kabine rauchen die Köpfe. Es wird kontrovers diskutiert, schonungslos und selbstkritisch. Vinnerborg bilanziert: «Jungs, wir sehen schlecht aus. Aber lieber schlecht und korrekt als umgekehrt.»

Am Samstag in Zürich. Am Dienstag in Genf. Am Donnerstag in Bern. Heute in Fribourg. Stricker legt für die Schiedsrichterei 40 000 Kilometer im Jahr zurück.

Seit er nicht mehr im Dienstwagen unterwegs ist, auf dem das Logo des Verbandes prangt, sieht das Auto nach einem Jahr nicht aus, als sei es mit Stahlwolle geputzt worden. Dies nur eine Episode, die verdeutlicht: Schiedsrichter werden hierzulande häufig schutzlos in der Prärie ausgesetzt.

Prügel? «Part of the game»

Wie gefährlich lebt ein Schiedsrichter? «Der Respekt gegenüber uns Schiedsrichtern wird zusehends vernachlässigt», moniert Stricker.

«Im Gegensatz zur NHL will man hier keine Prügeleien. Die leidtragenden dieses Leitsatzes sind die Linienrichter. Weil sie angehalten sind, jede Prügelei schon im Ansatz zu verhindern, kriegen häufig sie – meist unbewusst – Schläge ab. Und wenn dann ein Schiedsrichter ein Verfahren einleiten will, wird dieses von der Verbandsjustiz mit dem Hinweis ‹part of the game› und ‹fehlende Definition in den Reglementen› abgewiesen. Die gleiche Antwort erhalten wir, wenn wir rapportieren, dass uns ein Spieler mit Hurensohn und schwule Sau beschimpft. Ein kleiner Körperkontakt ist für keinen Schiedsrichter ein Problem. Aber die Härte hat zu- und der Respekt gegenüber den Schiedsrichtern abgenommen. Kurz: Es gibt Klärungsbedarf zwischen uns Schiedsrichtern, den Klubs und dem Verband.»

In Bern ist das zweite Drittel vorbei. Die Bieler führen 5:1 und wissen wahrscheinlich selbst nicht, warum sie das tun. In der Kabine der Schiedsrichter herrscht eine bessere Stimmung als in der Pause zuvor.

Man spürt: Die Männer sind zufrieden mit ihrer Arbeit und dem Verhalten der Spieler. Berns Trainer Jalonen hegt den Verdacht, dem 1:4 sei ein Offside vorausgegangen und fordert eine Coaches Challenge. Die Linienrichter Wüst und Castelli analysieren die Videobilder, erkennen zurecht aber kein Offside.

In der Pause witzelt Stricker: «Jungs, warum habt ihr euch mit der Entscheidung so lange Zeit gelassen? Um der Mamma, die am Fernseher zuschaut, Hallo zu sagen?»