24 Stunden nach dem Sieg im Penaltyschiessen im Hallenstadion gegen die ZSC Lions, den Qualifikationssieger der vergangenen Saison, doppelte der EHC Kloten am Samstag nach. Die Zürcher Unterländer wiesen auch den Meister SC Bern in die Schranken, und zwar deutlich. Am Ende feierten die Klotener einen nie gefährdeten 4:0-Sieg.

Als einziges Team noch ohne Punktverlust ist Lausanne. Nach dem knappen Erfolg in Biel am Freitag setzten sich die Waadtländer am Samstag gegen Fribourg-Gottéron 6:4 durch. Wie Lausanne kam auch Davos im zweiten Spiel zum zweiten Sieg. Die Bündner gewannen das ausgeglichene Duell gegen den EV Zug 3:2. Das Game-Winning-Goal schoss Samuel Walser in der 51. Minute.

Die ZSC Lions zogen bei ihrem Gastspiel im Emmental den Kopf in extremis noch aus der Schlinge. Dank zwei Toren in den letzten 100 Sekunden drehten die Zürcher das Spiel gegen die SCL Tigers und siegten 2:1. Noch ohne Sieg ist Genève-Servette, das zuhause gegen Biel eine 1:3-Niederlage kassierte.

Das erste Tessiner Derby der Saison entschied Lugano gegen Ambri mit 5:3 für sich. Die Entscheidung fiel zu Beginn des Schlussdrittels, als dem Playoff-Finalisten der letzten Saison während einer fünfminütigen Unterzahl zwei Shorthander zur zwischenzeitlichen 4:1-Führung gelangen.

2. Runde: Davos - Zug 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Genève-Servette - Biel 1:3 (0:0, 1:2, 0:1). Kloten - Bern 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Lausanne - Fribourg-Gottéron 6:4 (2:1, 2:3, 2:0). SCL Tigers - ZSC Lions 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). Lugano - Ambri 5:3 (0:0, 2:1, 3:2). - Rangliste: 1. Lausanne 2/6 (8:5). 2. ZSC Lions 3/6 (6:5). 3. Kloten 2/5 (7:2). 4. Davos 2/5 (6:4). 5. Lugano 2/3 (8:7). 6. Biel 2/3 (4:3). 7. Zug 2/3 (6:6). 8. Bern 2/3 (6:6). 9. Fribourg-Gottéron 2/2 (7:8). 10. Ambri-Piotta 3/2 (6:10). 11. Genève-Servette 2/1 (3:6). 12. SCL Tigers 2/0 (3:8).