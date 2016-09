In der vergangenen Saison hatten die Genfer in der Qualifikation bloss fünf Heimspiele verloren. Drei der fünf Niederlagen erlitten sie in den ersten sieben Partien. Auch diesmal präsentiert sich Servette zu Beginn der Meisterschaft noch nicht in Topform.

Zwar gingen die Genfer in der 27. Minute dank einem Powerplay-Treffer von Verteidiger Romain Loeffel in Führung - Cody Almond nahm NHL-Rückkehrer Jonas Hiller geschickt die Sicht. Jacob Micflikier (33.) und Mathieu Tschantré (35.) nach einer schönen Kombination wendeten jedoch die Partie mit zwei Toren innerhalb von 111 Sekunden.

Im Schlussdrittel kontrollierten die Bieler das Spiel ohne grosse Mühe, die Gastgeber verzeichneten keine nennenswerte Chance zum 2:2. 61 Sekunden vor dem Ende machte Gaëtan Haas mit einem Schuss ins leere Tor alles klar. Der Sieg war insbesondere auch für Trainer Kevin Schläpfer wichtig, da er nach der missglückten letzten Saison nicht mehr unumstritten ist.

Genève-Servette - Biel 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

5549 Zuschauer. - SR Massy/Prugger; Abegglen/Gnemmi. - Tore: 27. Loeffel (Santorelli/Ausschluss Valentin Lüthi) 1:0. 33. Micflikier (Schmutz) 1:1. 35. Tschantré (Sutter) 1:2. 59. (58:59) Haas 1:3 (ins leere Tor). - Strafen: je 4mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Santorelli; Schmutz.

Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Fransson; Antonietti, Petschenig; Vukovic, Jacquemet; Chuard; Rubin, Slater, Rod; Schweri, Santorelli, Almond; Wick, Kast, Riat; Traber, Heinimann, Douay; Leonelli.

Biel: Hiller; Lundin, Maurer; Sutter, Fey; Valentin Lüthi, Steiner; Jecker, Wellinger; Micflikier, Earl, Schmutz; Rajala, Haas, Rossi; Tschantré, Sutter, Pedretti; Horansky, Neuenschwander, Fabian Lüthi.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Spaling, Simek, Romy, Détraz und Mercier. Biel ohne Joggi (alle verletzt) und Dufner (krank). - Pfosten-Lattenschüsse: 14. Micflikier, 34. Haas. Timeout Servette (57.), von 58:23 bis 58:59 ohne Goalie.