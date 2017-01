In der 23. Minute erzielte Meier mit seinem zweiten Saisontor das 2:0, als er alleine auf Winnipegs Torhüter Michael Hutchinson loszog und diesem keine Chance liess. Und in der 52. Minute liess sich der Appenzeller Flügelstürmer beim 4:0 von Chris Tierney einen Assist gutschreiben. Für Meier waren es im 14. NHL-Spiel der Karriere die Skorerpunkte 3 und 4. Bei den Sharks nicht mit dabei war Verteidiger Mirco Müller, der in der AHL zum Einsatz kam.

Für Sven Andrighetto und die Montreal Canadiens setzte es in Detroit eine Niederlage ab. Das beste Team der Atlantic Division unterlag auswärts den Red Wings nach einem Treffer des Österreichers Thomas Vanek 0:1.

Spektakulär endete die neun Spiele andauernde Siegesserie der Washington Capitals. Das beste Team der Liga verlor auswärts beim Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins 7:8 nach Verlängerung. Allein im zweiten Drittel fielen neun Tore, fünf davon innerhalb von 3:32 Minuten. Der Russe Jewgeni Malkin erzielte für Pittsburgh einen Hattrick. Sidney Crosby gelangen ein Tor und drei Assists, Verteidiger Justin Schultz bereitete vier Treffer vor.