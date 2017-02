Die Basis zum Sieg legte der HCD im Startdrittel. Samuel Walser brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung. 36 Sekunden vor der ersten Pause erhöhte Mauro Jörg, der schon beim 1:0 seinen Stock im Spiel gehabt hatte, kurz nach Ablauf einer Strafe gegen den Zuger Josh Holden auf 2:0.

Dem Treffer war ein Scheibenverlust von EVZ-Stürmer David McIntyre beim eigenen Tor vorausgegangen, worauf Walser auf Jörg passte. Nachdem McIntyre in der 37. Minute entgegen dem Spielverlauf mit einem Ablenker auf 1:2 verkürzt hatte, war Davos auch kurz vor dem Ende des Mitteldrittels erfolgreich - diesmal traf Dino Wieser während einer Strafe gegen Holden.

Die Bündner stellten die Zuger mit ihrem aggressiven Forechecking immer wieder vor unlösbare Probleme. Wie verdient die Führung der Davoser nach 40 Minuten war, verdeutlicht das Schussverhältnis von 31:11.

Zwar drehten die Zentralschweizer im letzten Drittel mächtig auf (25:5 Schüsse), mehr als zweimal der Anschlusstreffer in Überzahl durch Carl Klingberg (41.) respektive McIntyre (55.) gelang ihnen aber nicht. Das 4:2 erzielte Enzo Corvi in der 50. Minute in Unterzahl; es war bereits der achte Shorthander für den HCD in dieser Saison. Während die Davoser den sechsten Sieg in den letzten sieben Partien feierten, verlor Zug nach drei Erfolgen erstmals wieder.

Zug - Davos 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

7015 Zuschauer (ausverkauft). - SR Eichmann/Fischer, Altmann/Küng. - Tore: 3. Walser (Simion, Jörg) 0:1. 20. Jörg (Walser) 0:2. 37. McIntyre (Suri, Lammer) 1:2. 40. Dino Wieser (Ambühl/Ausschluss Holden) 1:3. 41. Klingberg (Holden/Ausschluss Rahimi) 2:3. 50. Corvi (Ruutu/Ausschluss Marc Wieser!) 2:4. 55. McIntyre (Martschini, Diaz/Ausschlüsse Rahimi, Forster) 3:4. 59. Kousal (Marc Wieser) 3:5. - Strafen: 6mal 2 plus 10 Minuten (Erni) gegen Zug, 7mal 2 Minuten gegen Davos. - PostFinance-Topskorer: Martschini; Lindgren.

Zug: Stephan; Diaz, Morant; Lüthi, Alatalo; Fohrler, Erni; Schmuckli; Geisser; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Diem, Schnyder.

Davos: Senn; Du Bois, Kindschi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Jung, Rahimi; Ambühl, Ruutu, Kessler; Marc Wieser, Lindgren, Kousal; Eggenberger, Corvi, Dino Wieser; Simion, Walser, Jörg.

Bemerkungen. Zug ohne Helbling, Schlumpf, Grossmann und Marchon. Davos ohne Aeschlimann, Axelsson, Egli und Sciaroni (alle verletzt). - 30. Pfostenschuss Ruutu.