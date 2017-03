In Zug sah es zunächst danach aus, als würden die Zentralschweizer die Ungeschlagenheit in den laufenden Playoffs wahren. Josh Holden brachte das Heimteam bereits nach 67 Sekunden in Führung. In der 28. Minute stand es nach Powerplay-Toren von David McIntyre (23.) und Carl Klingberg 3:1 für den EVZ. McIntyre erzielte bereits seinen neunten Treffer in der entscheidenden Meisterschaftsphase. Den Auftakt zur Aufholjagd der Davoser machte in der 39. Minute ein Shorthander von Perttu Lindgren. Der Finne zeichnete auch für das 3:3 (53.) verantwortlich, ehe Dino Wieser in der 58. Minute in Überzahl der Siegtreffer gelang.

In der Serie zwischen Bern und Lugano setzte sich zum ersten Mal das Heimteam durch. Die ersten drei Tore zur 3:0-Führung erzielten die Berner allesamt in Powerplay, wobei Eric-Ray Blum (nach 102 Sekunden), Andrew Ebbett (20.) und Thomas Rüfenacht (34.) erfolgreich waren. Rüfenacht schoss in der 52. Minute auch das 4:1, nachdem Alessio Bertaggia in Unterzahl (37.) verkürzt hatte.