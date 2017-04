Beim 1:2 rund vier Minuten vor dem Ende profitierte Bärtschi von einem Fehler von San Joses Torhüter Martin Jones. Die Wende gelang Vancouver, mit dem auch Luca Sbisa zum Einsatz kam, aber nicht mehr. Für Bärtschi, der von allen Stürmern seiner Mannschaft am meisten Eiszeit erhielt, war es nach zuletzt sieben torlosen Partien der 18. Treffer in dieser Saison.

Vancouver verpasst die Playoffs. Den Nashville Predators aber mit Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber ist der Platz in der entscheidenden Phase der Meisterschaft kaum mehr zu nehmen. Auswärts gegen die St. Louis Blues verpasste es Nashville aber, den Sack zuzumachen. Josi und Co. verloren 1:4 und mussten sich von den Blues in der Tabelle überholen lassen.

Im "Schweizer" Duell zwischen Minnesota (Nino Niederreiter) und Colorado (Sven Andrighetto) ging der Sieg zwar an den Erstgenannten (5:2), Andrighetto aber punktete im Gegensatz zu Niederreiter. Zum zweiten Treffer steuerte er den Assist bei. Es war Andrighettos siebter Skorerpunkt in den letzten sechs Partien.