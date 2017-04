Es ist das wichtigste Spiel seiner Karriere. Aber sprechen darüber darf er nicht. Die Luzerner Trainer denken, dass es besser sei, wenn sich ihr junger Torhüter ganz auf seinen Job konzentriere und sich nicht durch Interviews ablenken lasse. Ein Sieg nur trennen Jonas Omlin und den FC Luzern vom Einzug in den Cupfinal.

In der Super League nach nur einem Sieg in der Rückrunde auf Rang 4 festgezurrt, ist der Cup für die Luzerner die grosse Chance, aus einer durchschnittlichen Saison eine gute bis sehr gute zu machen. Das aber gilt auch für den FC Sion. Und weil dieser in diesem Wettbewerb ein Spezialist ist und erst noch zu Hause antreten darf, muss sich Omlin auf einen heissen Abend einstellen. Darauf, dass ihm die Bälle vielleicht nur so um die Ohren fliegen.

Bitteres Debüt

Wer aber ist dieser Omlin? Aufgetaucht im Schweizer Spitzenfussball ist er vor zwei Jahren wie aus dem Nichts, war ein Wochenende lang in aller Munde, um dann wieder für fast zwei Jahre aus dem Blickfeld zu verschwinden. Ja, an jenem 21. März 2015 hatte er ein Super-League-Debüt gegeben, wie es kaum bitterer hätte sein können. Ihm, und nicht Lorenzo Bucchi, hatte Trainer Markus Babbel die Chance gegeben, gegen den FC Basel das Tor zu hüten, nachdem Stammkeeper David Zibung verletzt ausgefallen war.

Doch dann dieser Albtraum von einer Premiere. Einen Freistoss von Gashi aus 25 Metern liess er zum 0:1 passieren, obwohl der leicht flatternde Ball praktisch direkt auf ihn zugeflogen kam. Und vor dem 0:2 ging er gegen Embolo viel zu ungestüm in den Zweikampf, hatte aber noch Glück, dass der Schiedsrichter nur einen Penalty pfiff und ihn nicht auch noch vom Platz stellte.