Und Cologna hatte auch im Endkampf den richtigen Riecher, orientierte sich am attackierenden Martin Johnsrud Sundby und dem späteren Sieger Alex Harvey. Aber dem Schweizer fehlte schlicht die Kraft, um in die Ausmarchung der Medaillen einzugreifen. Platz 7 entsprach den realistischen Erwartungen. «Es war ein gutes Rennen, aber kein sehr gutes. Schliesslich bin ich nicht ewig weit weg von den Podesträngen», sagte der 30-Jährige. «Ein bisschen etwas hat dafür gefehlt.»

Wieso der Optimismus im Schweizer Lager?

Der Schweizer Cheftrainer Christian Flury erinnerte primär an zwei Dinge. Zum einen an die beiden vierten Plätze von Nathalie von Siebenthal im Skateathlon und dem Schweizer Quartett in der Männer-Staffel. Zum anderen an die Tatsache, dass es in jedem Rennen ein kleines Highlight gab. So realisierte gestern Roman Furger als 17. sein international mit Abstand wertvollstes Resultat.

Bis kurz vor dem Ziel lief er mit Cologna. Auch die jungen Jason Rüesch und Nadine Fähndrich deuteten ihr Potenzial an. Enttäuschend blieb einzig der Auftritt der «alten Garde». Weder Toni Livers noch Curdin Perl machten in Lahti Werbung in eigener Sache. Ihre Saison verlief wie jene von Cologna bestenfalls suboptimal.

Was wird aus den beiden Schweizer Teamleadern?

Es gibt zweifelnde Stimmen, ob Dario Cologna noch einmal grosse Rennen gewinnen wird. 25 Monate ist es her seit seinem letzten Erfolg im Weltcup. Doch gerade das Rennen über 50 km ist Beleg dafür, dass Schwarzmalen fehl am Platz ist. Mit Alex Harvey gewann nicht der grosse Favorit, sondern ein Athlet, der auch in dieser Saison mit Ausnahme von gestern stets in Reichweite von Cologna lag.