Am Sonntag steigt in Dubai das Saisonfinal der Formel 1. Unser Redaktor Marcel Kuchta wägt sich dabei in alten Erinnerungen, die heute jedoch längst verflogen sind. Ein Kommentar über die guten alten Zeiten und die Tatsache, dass auch in der Formel 1 das Geld die Tradition verdrängt.