Was waren das für Sekunden! Roger Federer wehrt zwei Breakbälle ab, als er zum Sieg aufschlägt. Dann vergibt er den ersten Matchball, erarbeitet sich aber einen zweiten und setzt zum Winner an – der Linienrichter gibt den Ball out, Federer will die Challenge.

Ist der Ball gut, ist die Partie gewonnen. Und tatsächlich, so kommt es: Federer holt sich den 18. Major-Titel mit einer Hawk-Eye-Entscheidung! Danach ist nur noch Jubel: