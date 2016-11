1. Wie verlief die Saison für Sauber?

Noch ist der so wichtige 9. Platz in der Gesamtwertung nicht im Trockenen. Aber Sauber darf dem letzten GP der Saison in Abu Dhabi entspannt entgegenschauen. Nach 19 erfolglosen Rennen in dieser Saison holte Felipe Nasr endlich die so lang ersehnten Punkte. Im regengetränkten GP von Brasilien fährt der Einheimische auf den 9. Platz. Lange sah es nach einem Seuchenjahr für Sauber aus. Wegen wirtschaftlicher Probleme konnte das Team um Monisha Kaltenborn vor dem Saisonstart nur eine Testwoche absolvieren und das lediglich mit dem Vorjahresauto. Entsprechend verhalten startete das Team in die Saison. Die finanziellen Schwierigkeiten wirken sich aber nicht nur auf das sportliche Ergebnis aus. Im Februar, März, April und Mai konnten die Gehälter der Mitarbeiter nur verspätet bezahlt werden – Sauber stand kurz vor dem Konkurs. Mit der Übernahme von der Schweizer Investmentgesellschaft Longbow Finance ist in Hinwil nun endlich wieder Ruhe eingekehrt.

2. Was bedeuten die zwei Punkte von Felipe Nasr für Sauber?

Mit den zwei ergatterten Punkten in São Paulo schiebt sich der Hinwiler Rennstall an Manor vorbei auf den 9. Platz in der Gesamtwertung. Das britische Team holte im Juli in Österreich mit dem zehnten Platz von Pascal Wehrlein einen Punkt und lange sieht es so aus, als ob dieser eine Punkt für Manor reichen würde. Wie wichtig diese zwei Punkte von Nasr in Brasilien vor zwei Wochen sind, lässt sich in Zahlen ausdrücken: 30 Millionen Euro soll der 9. Gesamtplatz in der Konstrukteurswertung wert sein. Geld, auf das Sauber dringend angewiesen ist, will das Team im nächsten Jahr ein konkurrenzfähiges Auto stellen.