Es ist kurz nach 11, als der sonst so besonnene Röbi Furrer plötzlich aufspringt. Der Grund liegt auf dem Tisch, ein Funkgerät, aus dem die Stimme von Regisseur Beni Giger schnarrt: «Achtung an alle. Startzeit Frauentraining um 11.30 Uhr bestätigt. Wir beginnen mit dem Programm um 11.15 Uhr!» Röbi Furrer löffelt hastig die letzten Reste aus der Suppentasse, zieht Handschuhe, Mütze und Sonnenbrille über, montiert das Funkgerät, verabschiedet sich und stapft durch den Tiefschnee die letzten Meter hoch zur Kamera.

Zwei Stunden zuvor sitzt Röbi Furrer im Foyer seines Hotels in St. Moritz Bad. Wir begrüssen uns, ich bedanke mich, dass alles so rasch geklappt hat. Am Tag zuvor erst habe ich vernommen, dass für die Produktion der TV-Bilder von der Ski-WM eine Kamera im Gegenhang der Rennpiste steht. Und dass es möglich sei, Kameramann Furrer einen Tag lang bei seiner Arbeit zu begleiten. «Heute wird ein langer Tag, es stehen zwei Trainings an. Aber wir müssen warten, der Nebel ist zu dick für den Helikopter», sagt Furrer. Zeit, den Mann kennen zu lernen.

Furrer (63) arbeitet seit 1980 beim Fernsehen. Zu Beginn als Ton-Operateur, seit 21 Jahren als Kameramann. «Typischer Fall von Ärmel reingezogen», sagt er. So reist er von einem Sportanlass zum nächsten und liefert als Spezialist die Bilder aus der Höhe. Er stand schon auf dem Dach im Letzigrund oder für die Übertragung der olympischen Ruderwettbewerbe 2004 in Athen auf einem 70 Meter hohen Turm. «Jeden Morgen habe ich dort gegen den Sonnenaufgang gefilmt – das Schönste, was ich je erlebt habe.»