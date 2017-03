Jahrelange Leidenszeit

«Das ist alles glücklicherweise vorbei», sagt er. «Heute bin ich gesund. Ich fühle mich pudelwohl. Ich bin als Mensch weitergekommen. Heute weiss ich nämlich, dass mir ein Teil des Lebens fehlte. Ich hatte keine richtige Jugend, weil ich mit 16 Jahren schon als Profi tätig war.»

Nach einer jahrelangen Leidenszeit mit Prüfungen verschiedenster Art brauchte Sforza wohl den Schritt zurück, um ein besserer Trainer zu werden. Er übernahm auf die Saison 2014/15 hin den Challenge- Ligisten FC Wohlen und führte ihn an die Schwelle zur höchsten Spielklasse. Es folgte der Job beim FC Thun, welcher in die Zeit der Geburt von Töchterchen Estelle fiel und deshalb unter einem unglücklichen Stern stand. Nach dem schnellen Abgang nahm sich Sforza ab September 2015 die Zeit, eine zweite Familie aufzubauen.

Heute lebt er mit seiner Partnerin Marlene Meyerstein und der kleinen Estelle glücklich und zufrieden in Wohlen. Sforza geniesst das normale Leben ohne Stress und kann sich wegen seiner finanziellen Unabhängigkeit den einen oder andern kleinen Luxus leisten. So gönnte er sich in diesem Winter Ferien mit Skifahren in einem Nobelhotel in Arosa und Langlauf in La Punt.