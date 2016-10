Wie auch ein Interview in der «Weltwoche», das er zusammen mit Chefredaktor Roger Köppel geführt hat. Metaphorisch: Blatter setzt sich in die Badewanne, Roger Köppel und Walter De Gregorio schruppen so lange, bis der Sonnenkönig in Hochglanz erstrahlt. Der Vorwurf an De Gregorio, Sohn italienischer Einwanderer: Er habe sich damit für den Job als Fifa-Kommunikationsdirektor beworben, den er ein halbes Jahr später bekam. «Blödsinn», sagt De Gregorio. «Einen solchen Top-Job bekommt man nicht mit einem Zeitungsartikel.»

Tatsächlich war nicht das Interview, sondern Mohamed bin Hammam De Gregorios Badge ins Home of Fifa. Lange deutet nichts auf eine Kampfwahl im Jahr 2011 hin. Doch dann meldet der Mann aus Katar plötzlich seine Ambitionen an. Blatter braucht externe Berater. In De Gregorio sieht er den smarten, schnelldenkenden und sprachgewandten Problemlöser.

De Gregorio bleibt nach Blatters Wahl an Bord, steigt zum Direktor Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit auf. In der Fifa ist er der «Seckel, der als Journi die Fifa durch den Kakao gezogen hat». Auf der anderen Seite wird er von jenen als «geldgeiler Verräter» gegeisselt, die ihn ein Jahr zuvor noch zum Sportjournalisten des Jahres gewählt haben.

Grau, die Farbe für Weisheit

Brust raus, stolzer Walter. Der Horizont ist definiert: Vier Jahre durchs Fegefeuer, danach in Blatters Schatten abtreten. So wars besprochen. Blatters Forderung an De Gregorio lautet: «Schau, dass ich in vier Jahren durch die Vordertür rausgehen kann.» De Gregorio sagt: «Wird schwierig, aber kriegen wir vielleicht hin. Voraussetzung: Es ist und bleibt dein letztes Mandat.»

Etwa auf halber Strecke schwenkt Blatter um. Warum? «Keine Ahnung», sagt De Gregorio. Allein, dass Blatter in seiner vermeintlich letzten Amtszeit eine Ethikkommission eingesetzt hat, deutete auf seinen Rücktritt 2015 hin. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass Blatter nicht abtreten will. Und für De Gregorio beginnt der Deutungskampf gegen der Rest der Welt. Wo er auf der Welt auch hinkommt, wollen sie ihm respektive der Fifa und Blatter an den Kragen.

«Ich mag ihn. Er ist wie der Papi, den man am liebsten knuddeln würde», sagt De Gregorio, selbst Vater von drei Kindern. «Man kann es mit ihm sehr lustig haben. Aber Blatter hat auch eine andere Seite. Jene des Präsidenten.» Als jener wird er fortlaufend desperater und für De Gregorio schwer handlebar.