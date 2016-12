Europa League oder Europa-Aus – darum geht es am Dienstag für den FC Basel. Das Spiel gegen Arsenal ist ein Final um das europäische Überwintern. Und dafür braucht der FCB mindestens ein Unentschieden gegen die Giganten aus Englands Hauptstadt.

Aus eigener Kraft, so viel ist klar, kann das Team von Trainer Urs Fischer den Sprung in die Europa League nicht mehr schaffen. Es braucht Schützenhilfe aus Paris. Denn der FC Basel muss gegen Arsenal mindestens einen Punkt mehr holen, als Ludogorets Rasgrad zeitgleich gegen Paris St. Germain. Sollten die Bulgaren gewinnen, könnte der FCB auch 10:0 gewinnen und wäre trotzdem gescheitert.

Das letzte Mal, dass die Basler aus der Champions League ausschieden und sich noch nicht einmal für die Europa League qualifizieren konnten, liegt unterdessen acht Jahre zurück. Es war gegen Ende der Ära Gross, Basel scheiterte in der Gruppe C an Schachtjor Donetsk, Sporting Lissabon und dem FC Barcelona.

Im weiteren Verlauf der Saison schied der FCB im Cup-Halbfinal gegen YB aus und verpasste den Meistertitel. Es war das Ende für Gross und der Beginn einer bis dahin beispiellosen Serie des Erfolgs – national genauso wie international.

Damit diese Serie nicht abreist, braucht der FCB eine «Night to remember», eine Fussball-Nacht, von der man auch in fünf oder zehn Jahren noch spricht, eines dieser grossen Spiele, mit denen er das Publikum im Joggeli schon mehrfach beglückte. Der Blick schweift zurück, in der Hoffnung, dass es auch Urs Fischer und seinem Team gelingt, sich in diese Liste einzureihen.

