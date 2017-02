Geboren: 25. Juni 1991. – Wohnort: Schindellegi SZ. – Familie: Seit sieben Jahren verheiratet mit der Russin Yana, 2 Kinder (Théodore, 2 Jahre, Charlotte, 1 Monat)

Erfolge: Doppel-Olympiasieger 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver, Weltmeister 2007 in Sapporo, Skiflug-Weltmeister 2010 in Planica, Gesamtweltcup-

Sieger Saison 2009/10, insgesamt 23 Weltcupsiege, zuletzt am 29. 11. 2014 in

Ruka (Fi).