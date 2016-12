Am Dienstag geht es für den FC Basel ums europäische Überwintern. Man muss gegen Arsenal mehr Punkte holen, als Ludogorets Rasgrad zeitgleich in Paris. Vermutlich reicht ein Unentschieden. Aber das zu erreichen, dürfte schwer genug werden. Arsenal präsentiert sich am Samstag beim 5:1-Triumph gegen Stadtrivale West Ham United in blendender Verfassung. Ausgerechnet vor diesem wichtigen Spiel, vor diesem indirekten Final um den Einzug in die Europa League, gleitet der FCB auf dem Kunstrasen in Bern aus und schlägt heftig auf. Das 1:3 gegen ein YB in Unterzahl offenbarte gleich mehrere Problemzonen in der Baustelle «FCB».