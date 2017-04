Während bei den Zugern Tobias Stephan die (wenigen) Fehler seiner Defensive in den meisten Fällen auszubügeln vermochte, war Jüngling Senn eben oft (noch) nicht die nötige Lebensversicherung für die Davoser. «Unser Goalie ist sehr jung und hat eine sehr gute Serie gespielt. Aber man muss auch sagen, dass Stephan alles überragend war», lobte Del Curto den Zuger Goalie und merkte an: «Vor vier Monaten hiess es ja noch, wir steigen ab mit unseren Goalies.»

In der Tat war der Steigerungslauf der Davoser vom Strichkandidaten zum Halbfinalisten beeindruckend. Mehr lag für diese Mannschaft vermutlich (noch) nicht drin. Verteidiger Beat Forster (34), der den HC Davos nach 13 Saisons mit fünf Meistertiteln im Gepäck in Richtung Biel verlässt, sah in der Routine der Zuger einen klaren Pluspunkt für den Gegner: «Sie konnten ihre Emotionen besser kontrollieren. Wir hatten zwar einige Spieler in der Mannschaft, die viel Erfahrung haben und auch schon viel gewonnen haben, aber wir mussten als junges Team sicher Lehrgeld bezahlen.» Oder, wie es sein Verteidiger-Kollege Noah Schneeberger richtig ausdrückte: «Die Zuger haben etwas schlauer gespielt als wir.»