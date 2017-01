Nathalie von Siebenthal beendet die Tour de Ski auf dem achten Platz. Das ist das beste Schweizer Frauen-Resultat seit deren Lancierung im Winter 2006/07. Allerdings hätte man der 23-Jährigen für die Schlussetappe im Val di Fiemme auf ihrem bevorzugten Terrain bergauf noch eine Spur mehr zugetraut. Platz 6 schien in Griffweite.

Doch die Berner Oberländerin wirkte am Sonntag extrem müde. So konnte sie ihre charakteristische Spritzigkeit im Aufstieg nicht ausspielen. «Es ist absolut nicht mehr drin gelegen. Ich fühlte mich bereits ganz unten nicht mehr frisch», sagte von Siebenthal, die mit ihrem Gesamtauftritt gleichwohl zufrieden war. «Ich hätte heute ganz schnell auch aus den Top 10 fallen können. So ist die Tour für mich ein Erfolg. Ich gehe mit einem guten Gefühl an die Weltmeisterschaft.»

Noch fehlen der Schweizerin einige Prozente, um in einem Einzelrennen bei der Elite erstmals aufs Podest zu laufen. Dieses Ziel hat sie sich für die aktuelle Saison vorgenommen. An der Weltmeisterschaft in Lahti, die am 22. Februar beginnt, scheint ein solches Vorhaben für sie allerdings noch fern der Realität. Ihre Annäherung an die absolute Weltspitze soll weiterhin Schritt für Schritt erfolgen. (rs)