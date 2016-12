Nur im Wachsbereich spricht man nicht miteinander, grüsst sich höchstens freundlich. «Schliesslich entscheidet unsere Arbeit oft über Sieg oder Niederlage», wie Roger Wachs, der Chef des Schweizer Serviceteams, betont. Er könne zwar mit einem perfekten Ski keinen Athleten von Rang 30 aufs Podest bringen, «aber durchaus von Platz 5 zum Sieg verhelfen». Oder umgekehrt.

Harte Diskussionen im Team

Die Verantwortung des Servicemanns ist riesig. Dario Cologna kann in der Form seines Lebens sein, mit stumpfen Latten unter den Füssen wird er kein Rennen gewinnen. Die Kritik in der Öffentlichkeit kommt trotzdem nur in homöopathischen Dosen. «Das Material war sicher auch nicht ganz optimal», sagte Cologna zu seinem Abschiffer über 15 km klassisch in Lillehammer. In der Reihenfolge lange nach der Feststellung über seine eigene Verfassung.

Hinter den Kulissen werde dann aber durchaus Klartext gesprochen, verrät Roger Wachs. Schliesslich suchen Läufer wie Servicemann den grösstmöglichen Erfolg. «Nicht immer aber ist die Kritik am Material angebracht», sagt der Servicechef aus Büren an der Aare, «ab und zu lenkt es auch von eigenen Unzulänglichkeiten ab.» Wachs ist es wichtig, dass in seinem Team kein übertriebener Druck aufkommt, denn letztlich sei die Arbeit «ein ganz normales Handwerk». Und bilanzieren dürfe man ohnehin nie nach einem einzelnen Rennen, «sondern jeweils erst nach der Saison. Oft gleichen sich Vor- und Nachteile während des Winters aus.»