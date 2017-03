Massimo Ceccaroni wird ein letztes Mal von den Fans bejubelt. Julio Hernan Rossi stemmt den Meisterpokal schreiend und mit nacktem Oberkörper in die Höhe. Sébastien Barberis wird von seinen Teamkollegen auf den Schultern getragen. Die Fotos hängen nebeneinander, golden eingerahmt. Man muss nahe an die weiss gestrichene Holzwand treten, um die Szenen auf den Bildern zu erkennen. Die Bildlegenden findet man auf einem separaten Infoblatt, an den Wänden hängen keine. Denn Erklärungen sind eigentlich gar nicht nötig.

«Die Spieler und deren Emotionen stehen im Vordergrund. Die Fotos sollen die Betrachter bewegen – von welcher Partie sie stammen, ist am Ende nebensächlich», sagt Benedikt Pfister, Geschäftsführer der Fussball-Kulturbar «Didi Offensiv». Im gemütlichen Lokal am Erasmusplatz in Basel wurde gestern Abend die Fotoausstellung «Zeit der Helden» eröffnet. In 20 Bildern des Pressefotografen Martin Heinmann leben die grossen Erfolge des FC Basel von 2002 bis 2006 wieder auf.