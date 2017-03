In den reduzierten Trainingseinheiten während der Nati-Pause habe sein Spieler einen guten Eindruck gemacht. Und: Er hat Tore erzielt, was ihm im Wettkampf bisher nicht gelang. «Im Training gehen sie rein wie verrückt. Da erzielt er die schönsten Tore und zeigt immer wieder, welche Qualitäten er hat.»

Wie einst in Slowenien

Auch deshalb mache man sich keine Sorgen. Die würde Fischer sich erst machen, wenn Sporar nicht in Abschlusssituationen käme. Aber in die kommt er. Mehrmals. «Jetzt muss das nötige Abschlussglück auf seine Seite kommen, er positiv bleiben und der Ball nur noch über die Linie gehen.» Das nötige Selbstvertrauen dazu, dessen ist sich Fischer sicher, fehle Sporar nicht.

Torflaute hin oder her. Die ist für Fischer und seinen Staff sowieso kein Problem. «Das wird mehr von aussen als solches gesehen. Bei uns war es nie ein Thema.» Aber, so Fischer weiter: «Er weiss auch, dass man sagt, Stürmer werden an Toren gemessen. Und dann hat er einen Marc Janko und einen Seydou Doumbia im Team, die beide schon über zehn Tore erzielt haben. Wir aber gehen anders damit um.»

Anders darum, weil Fischer klarstellt: «Bei uns werden Stürmer eben nicht nur an Toren gemessen. Für uns ist neben den Toren auch wichtig, wie er sich auf dem Platz verhält und sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Was er macht, wenn er in die Tiefe geht und Räume für seine Kollegen aufreisst, die dann wiederum davon profitieren, das gehört auch dazu und ist genauso wichtig.»