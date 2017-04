Wie würden Sie Ihren Vater beschreiben?

Er ist vom Charakter her ruhig, bodenständig und nicht der Lauteste, sowohl auf, als auch neben dem Platz. Wir sind uns von der Art her ziemlich ähnlich.

Gibt es Punkte, in denen Sie zwei komplett verschieden sind?

Schon am ehesten in der Spielart. Er war Stürmer und hat viele Tore geschossen, ich hingegen bin der eher defensiv orientierte Spieler auf dem Platz. Das ist wohl der grösste Unterschied.

Wer war oder ist der bessere Spieler?

(Lacht) Das ist schwierig zu sagen, eben alleine aufgrund der unterschiedlichen Positionen und auch der unterschiedlichen Zeiten. Der Fussball verändert sich schnell. Wir haben beide auf unsere Arten einen guten Weg gemacht. Und meine Karriere ist ja noch nicht zu Ende.

Ist Ihr Vater Ihr härtester Kritiker?

Schon, ja. Aber er ist jetzt auch nicht gerade der härteste Kritiker, den es gibt. Er ist immer fair, versucht immer Dinge zu verbessern. Das hat sich vor allem in Juniorenzeiten sicher gelohnt. Auch wenn ich mir das früher, wenn ich gespielt habe und er mir danach etwas erklären wollte, vielleicht nicht hören wollte. Aber ich kann viel von ihm lernen. Er gibt mir in allen möglichen Bereichen Tipps.

Was bedeutet Ihnen Winterthur?

Für mich ist das Heimat, der Heimatclub, und ich freue mich immer, wenn ich wieder in Winterthur bin. Meine ganze Familie und meine Freundin sind ja auch noch dort.

Was bedeutet Ihnen der FC Basel?

Der FCB ist sicher auch ein wichtiger Verein für mich, bei dem ich hoffentlich noch ein paar Jahre vor mir haben und mit dem ich mir noch einiges zu erreichen erhoffe.

Wieso gewinnt der FC Basel gegen den FC Winterthur?

Wenn wir unser Spiel so durchziehen, wie wir das in der Meisterschaft jeweils machen, dann müssen wir gewinnen. Wir haben mehr Qualitäten in der Mannschaft. Aber natürlich wissen wir auch, dass es schwierig werden kann, sollte es lange 0:0 stehen.

Haben Sie mit Ihrem Vater eine Wette am laufen?

Nein, wir haben nicht gewettet, wer gewinnt (lacht). Darüber haben wir gar nicht geredet, und das werden wir wohl auch nicht.

Welches war Ihr bislang grösster Erfolg im Cup?

Das war schon die Cup-Saison 2012 mit dem FC Winterthur. Damals haben wir zuerst St. Gallen geschlagen, dann YB, und sind dann auf den FCB getroffen im Halbfinal. Diesen haben wir dann zwar knapp verloren, aber das hätte auch anders ausgehen können. Ich hoffe, dieses Jahr kommen wir in den Final und können den Titel holen. C. Feller