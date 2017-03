Die Grasshoppers haben auch das erste Spiel unter dem neuen Trainer Carlos Bernegger verloren. Beim 0:1 beim FC Basel zeigten sie aber erste positive Ansätze. Zum Beispiel dieser: Sie brachen auch nach dem frühen Gegentor (Luca Zuffi/5.) nicht auseinander.

Achtung, fertig, Gegentor! Der Start von GC-Krisenmanager Carlos Bernegger ins Projekt "Nicht-Abstieg" hätte nicht schlechter sein können. Keine fünf Minuten waren gespielt, als sein Team im St.-Jakob-Park bereits im Rückstand lag. Renato Steffen bediente Luca Zuffi, der aus kurzer Distanz zum vierten Mal in dieser Saison erfolgreich war.

Statistisch gesehen war damit die Partie bereits entschieden. Seit fast zweieinhalb Jahren und einem 1:1 am 27. September 2014 gegen Thun hat der FC Basel nach einer Führung nie mehr Punkte abgegeben. Weil es die Basler in der Folge verpassten, zumindest in der klar dominierten ersten Halbzeit, weitere Tore zu erzielen, durften die Grasshoppers bis zuletzt auf einen Coup hoffen. Nach der Pause hatte Munas Dabbur dann auch tatsächlich zwei gute Ausgleichschancen (53./70.).

Knapp aber dennoch hochverdient

Letztlich war der Heimsieg der Basler zwar verdient, doch das knappe Resultat dürfen die Zürcher durchaus positiv werten. Sie steigerten sich nach der Pause und begegneten in dieser Phase dem Leader fast auf Augenhöhe. Die Grasshoppers blieben bis zuletzt und trotz frühem Rückstand im Spiel und setzten damit ein erstes Mal wenigstens in Ansätzen um, was Bernegger von ihnen verlangt: realistisch und pragmatisch zu spielen.