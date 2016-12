Kann sich der FCB doch noch für die Europa League qualifizieren? Mit dieser Frage beschäftigten sich nicht nur unsere Fussballexperten Sébastien Lavoyer und Markus Brütsch im Pro und Kontra. Diese Frage ist heute Abend die brennendste Frage in der Fussball-Schweiz. Basel braucht gegen Arsenal eine dieser grossen Nächte - eine «Night to remember». Würde Ludogorets allerdings in Paris gewinnen, wäre selbst eine Überraschung gegen Arsenal umsonst. Wie lautet Ihre Prognose für den heutigen Abend?