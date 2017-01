Was ist nur in unsere «Riesen»-Mannschaft gefahren? In Sölden noch so gut gestartet, dass sogar ein kritischer Geist wie Didier Cuche vom «Heranwachsen einer starken Equipe» sprach, ging der Schuss nach hinten los. Gleich vier Mann gingen im ultrasteilen Zielhang unter. Als letzter Mohikaner verhinderte der Bündner Manuel Pleisch wenigstens eine deprimierende Nullnummer.

Pleisch konnte aber nicht verhindern, dass es das dritte Riesenslalom-Debakel in Serie absetzte. 2014 belegte der beste Schweizer den 20. Platz, 2015 den 21., 2016 fiel das Rennen dem Wetter zum Opfer und nun bedeutet der 23. Rang als Bestresultat sogar eine Allzeit-Pleite.

In 50 Jahren Weltcup ist das die schlechteste Adelboden-Bilanz – ein tristes Jubiläum.

Pleisch war auch der Protagonist bei der historischen Nullnummer von Alta Badia im Dezember 2012, als Carlo Janka mit 7,81 Sekunden Rückstand die grösste Demütigung seiner Karriere erlitt.

Die schlechtesten Schweizer Riesenslalom-Bilanzen:



Datum Ort bester Schweizer 07.01.2017 Adelboden 23 10.12.2016 Val d’Isere 20 10.01.2015 Adelboden 21 08.03.2014 Kranjska Gora 22 02.02.2014 St. Moritz 24 11.01.2014 Adelboden 20 22.12.2013 Alta Badia 22 16.12.2012 Alta Badia – * 09.12.2012 Val d’Isere 22 02.12.2012 Beaver Creek 24 05.03.2006 Yongpyong 23 07.01.2006 Adelboden 21 28.02.2004 Kranjska Gora 25 03.01.2004 Flachau 25

* kein Schweizer im Klassement

Pleisch qualifizierte sich dort mit einem 27. Platz als einziger Schweizer für den Final, schied dann aber aus, sodass zum einzigen Mal in der Weltcup-Geschichte kein einziger Schweizer im Klassement aufschien.

Carlo Janka muss das sich anbahnende Unheil geahnt haben, als er auf Adelboden verzichtete. In sieben Rennen war er hier noch nie über einen 12. Rang hinausgekommen. Und Loïc Meillard ist nach seiner Knieverletzung noch nicht einsatzfähig. Doch auch ohne diese zwei Co-Leader hätte ein repräsentatives Resultat erwartet werden können.

Justin Murisier, der stärkste Trumpf, startete brillant ins Rennen, beging aber im Mittelteil einen Fehler, fing an zu pushen – und schied bei der Einfahrt in den Zielhang aus. «Ich hatte Mühe, beim diffusen Licht die Bodenwellen zu erkennen», erklärte der Walliser und versuchte dem Malheur etwas Positives abzugewinnen: «Ich blieb wenigstens unverletzt, das ist für mich schon viel.»

Gino Caviezel gelang es ein weiteres Mal nicht, die Stellvertretung zu übernehmen. Er stürzte ebenfalls im Zielhang: «Es ist schade für die vielen Fans (27 400, Anm. d. Red.). Auch meine Enttäuschung ist gross.» Da trat er vor vier Jahren anders auf, als er mit der Startnummer 52 Elfter wurde.

Doch am Samstag klagte auch er über schlechte Sicht – fast ein symbolisches Statement für die «Riesen»-Finsternis am Chuenisbärgli. Da konnte auch der 19-jährige Junioren-Weltmeister Marco Odermatt sein Team nicht herausreissen. Eben erholt von einer Gehirnerschütterung, die er sich beim Sturz in Alta Badia zugezogen hatte, verpasste er den zweiten Lauf um vier Zehntel.

Hoffnung auf den Wendepunkt

Tom Stauffer will den missglückten Auftritt nicht dramatisieren und sagt im Stakkato-Stil: «Attackiert, Fehler gemacht, ausgeschieden. Dumm, dass das gerade hier passiert. Wäre es in Alta Badia geschehen, hätte das keine solche Reaktion ausgelöst. Beim nächsten Rennen in einem Monat in Garmisch kann vieles wieder anders aussehen.»

Und in der nächsten Saison erst recht: Dann beginnt der Riesenslalom mit der Umstellung auf wieder stärker taillierte Ski (30 m statt 35 m) praktisch bei null. Auch ein Wendepunkt für Adelboden?

Weltcup-Riesenslalom der Männer in Adelboden: 1. Alexis Pinturault (FRA) 2:23,99. 2. Marcel Hirscher (AUT) 0,04 zurück. 3. Philipp Schörghofer (AUT) 1,94. 4. Henrik Kristoffersen (NOR) 2,03. 5. Mathieu Faivre (FRA) 2,05. 6. Matts Olsson (SWE) 2,08. Ferner: 23. Manuel Pleisch (SUI) 4,14.