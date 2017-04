55 Jahre alt wird Schällibaum heute - das grösste Geschenk erhält er von den FCA-Klubverantwortlichen: Entgegen aller Anzeichen glaubte Schällibaum stets an die Vertragsverlängerung und bekam nun Recht. Der FC Aarau verlängert den Vertrag mit dem Trainer um ein Jahr bis Sommer 2018.

«Der Verwaltungsrat der FC Aarau AG hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, weiterhin auf die Dienste von Marco Schällibaum zu setzen. Er ist überzeugt, dass der Cheftrainer, der sowohl das Umfeld in Aarau, wie auch die Spieler und die vielen talentierten Nachwuchstalente aus dem Team Aargau sehr gut kennt, der richtige Trainer ist um an die Erfolge der letzten Saison anzuknüpfen», lässt der FC Aarau in einer Medienmitteilung verlauten.

Ziel: Super League

Der FC Aarau hat sich für die kommende Saison erneut das Ziel gesetzt, um den Aufstieg in die Super League mitzuspielen.