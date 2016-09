Am Wochenende des 3. und 4. Septembers 2016 ging die erste Ausgabe der Maniacs Futsal Trophy Switzerland über die Bühne. Die Futsal Maniacs aus Wettingen, die in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen feiern, traten als Gastgeber in der GoEasy-Arena gegen die drei europäischen Spitzenteams Benfica Lissabon, Dynamo Zagreb und Era-Pak Chrudim aus Tschechien an. Als Sieger durfte sich die portugiesische Profimannschaft Benfica Lissabon feiern lassen; die Schweizer Meister aus Wettingen mussten sich erwartungsgemäss mit dem vierten Rang zufriedengeben. (fba)