Die Verunsicherung bei den Fahrern war gross. Plötzlich sollte das beliebte Bergrennen Reitnau nicht mehr zur Schweizermeisterschaft zählen. «Dies kann ja nicht sein» so Thomas Kohler, Organisator und Geschäftsführer beim ACS in Aarau. «Reitnau ist seit Jahren eine der grössten Veranstaltungen in der Schweizer Motorsportszene und bei den Fahrern extrem beliebt.» Nun ging das Ringen um die besagte Schweizermeisterschaft erst richtig los. Viele Gespräche folgten mit dem verantwortlichen Sportverband in Bern. Leider zunächst ohne grossen Erfolg…