In Oberdorf hat eine Frau kurz vor 4 Uhr am Sonntagmorgen einen Brand im Gebiet Nesselboden unterhalb der Mittelstation der Seilbahn gemeldet. Die Feuerwehr konnte diesen zwar rasch löschen, doch es war nicht der erste.

In den letzten Tagen ist es gemäss der Kantonspolizei Solothurn wiederholt zu Flurbränden gekommen. Der Grund war immer derselbe: die anhaltende Trockenheit.

Erst am Samstag brannte in Oberbuchsiten bei Wilweid eine Grasfläche. Am Freitag brannte in Dornach ein morscher Baum. Und am Tag zuvor war die Feuerwehr in Zullwil und Ibach gefordert, auch dort brannten Bäume.

Als Ursache vermutet die Polizei fahrlässigen Umgang mit Raucherware oder unvollständig gelöschtes Grillfeuer.

Obwohl die Feuergefahr nur als "mässig" eingestuft wird, ruft die Polizei zur Vorsicht auf: