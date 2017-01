Der Prix de Soleure mit seinen 60'000 Franken ist die höchst dotierte Auszeichnung des Schweizer Films. Er wird getragen vom Fonds «Prix de Soleure» sowie dem Kanton und der Stadt Solothurn. Die Preissumme geht je zur Hälfte an Regie und Produktion (Zodiac Pictures). Der Film «Die göttliche Ordnung» startet am 9. März 2017 in den Kinos der deutschsprachigen Schweiz.

Erfolg an den Kinokassen

Der zweite Preis, welcher jeweils am Ende der Solothurner Filmtage verliehen wird, ist der «Prix de Public», den die Hauptsponsorin Swisslife in Zusammenarbeit mit den Solothurner Filmtage verleiht. Dieser Preis ist mir 20 000 Franken dotiert und er geht 2017 an den Dok-Film «Docteur Jack» von Benoît Lange und Pierre-Antoine Hiroz. Der «Prix de Public» wurde zum elften Mal verliehen. Die Preissumme geht auch hier je zur Hälfte an Regie und Produktion.

Elke Guhl, Geschäftsleitungsmitglied von Swisslife erklärte, dass es ihrem Unternehmen auch weiterhin eine Ehre sei, die Solothurner Filmtage und damit das Schweizer Filmschaffen zu unterstützen. «Das Solothurner Publikum hatte in der Vergangenheit immer eine gute Nase. Die mit dem Prix de Public ausgezeichneten Filme waren jeweils auch an den Kinokassen erfolgreich», erinnerte sie. «Docteur Jack» startet am 16. März 2017 in den Kinos.