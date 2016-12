Ein 51-jähriger Automobilist überfuhr am Freitag kurz vor 18 Uhr auf der Grimmengasse in in Solothurn in Richtung Baselstrasse. Nach Angaben der Kantonspolizei Solothurn überfuhr er dort eine Stop-Markierung. Dabei übersah er die herannahende Aare Seeland Mobil-Bahn ("Bipperlisi") und kollidierte mit ihr.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere Tausend Franken. Wegen des Unfalls hatte die Bahn 40 Minuten Verspätung. (jk)