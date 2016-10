Bei der Tragödie rund um die 16 verendeten Rinder auf einem Hof in Boningen steht bekanntlich auch der kantonale Veterinärdienst unter Beschuss. In einer Interpellation stellt Kantonsrat Felix Lang dessen Glaubwürdigkeit infrage – und fordert von der Regierung eine «akribische» Untersuchung, ob das Veterinäramt seiner Kontrollaufgabe in diesem spezifischen Fall auch tatsächlich nachgekommen ist.