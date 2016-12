Kurz nach elf Uhr am Donnerstag landete ein Helikopter der Firma „swiss helicopter“ auf der Wiese an der Grundstrasse im Schöngrundquartier in Olten. Grund war die Lieferung eines Jacuzzis auf die Terrasse einer Attikawohnung im Grundhof.

Einige Minuten nach der Landung hob der Hubschrauber inklusive Seil wieder ab, um den Whirlpool anzuschnallen und aufs Dach des Wohnblocks zu manövrieren.