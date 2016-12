Die Nachbarn von Werner C. hatten keine Ahnung, was diesen Sommer in der Dachwohnung passierte. «Ich hätte dem Jungen sicher geholfen, wenn ich etwas mitbekommen hätte», sagt Michael Korbmacher gegenüber TeleM1. «Aber er muss ihn irgendwie ruhig gestellt haben.»

Man habe sich angefreundet, habe auch öfter gemeinsam einen Kaffee getrunken. Dass Werner C. gut mit Computern konnte, war im Haus bekannt. Familie Korbmacher konnte sich immer mit Fragen zum Computer an ihn wenden. Helga Korbmacher wusste, dass der Hilfskoch Festplatten sammelte. «Warum und weshalb weiss ich aber nicht.»

Die Ermittler fanden bei der Durchsuchung der Dachwohnung von Werner C. rund 3000 Dateien mit Bildern und Videos mit kinderpornografischem Inhalt.

Für Michael Korbmacher ist klar: Kommt Werner C. ins Quartier zurück, würde er die Faust sprechen lassen.