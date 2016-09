Die Leiche, die am Mittwochmorgen in Dulliken gefunden wurde, wirft Rätsel auf. Unter welchen Umständen starb die Person? Wie lange muss der stark verweste Leichnam schon im Maisfeld gelegen haben? Und kann die Identität der Person so überhaupt noch festgestellt werden? Ein Rechtsmediziner gibt Antworten.