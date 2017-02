Am Mittwoch wollte eine Autolenkerin laut Kantonspolizei kurz nach 13.30 Uhr in Obergösgen von der Schachenstrasse in die vortrittsberechtigte Argauerstrasse einbiegen. Dabei übersah sie einen Lastwagen der Richtung Niedergösgen fuhr, worauf ihr Kleinwagen mit dem Lastwagen kollidierte. Die Autolenkerin klagte nach der frontal-seitlichen Kollision über Schmerzen und wurde darauf zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einige 10'000 Franken. (naj)